ПР хоче, щоб від Семиноженка навіть посади не лишилося?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що посада віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань може бути скасована.

Як повідомляє сайт Партії регіонів, за словами О.ЄФРЕМОВА, прийняте парламентом рішення про відставку віце-прем`єр міністра з гуманітарних питань Володимира СЕМИНОЖЕНКА відповідає вимогам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із скорочення державного апарату.

«Президент поставив завдання, що ми повинні скоротити витрати на утримання державного апарату. Тому, очевидно, ухвалено рішення скоротити одного віце-прем`єра. Я вважаю достатньою кількість віце-прем`єрів у Кабінеті Міністрів, аби вирішувати всі питання. Як мені видається, ті ділянки роботи, які очолював він (В.СЕМИНОЖЕНКО), можуть бути вільно перерозподілені серед інших віце-прем`єрів», - сказав він.

Проте при цьому О.ЄФРЕМОВ наголосив, що остаточне рішення щодо цієї посади залишиться за прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.