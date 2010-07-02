Верховна Рада вчинила, як завжди, - поперед батька у пекло?

Проголосувавши за постанову щодо призначення місцевих виборів на 31 жовтня, Верховна Рада поставила країну у правову колізію. Про це заявила керівник Інституту антикризових стратегій Катерина Кириченко.

На її думку, наслідки такого кроку Україна відчує, коли чи не щотижня ходитиме на постійні довибори місцевих органів влади.

Катерина Кириченко вважає, що спершу потрібно було внести зміни до Конституції про одночасне проведення виборів по всій країні, уніфікувати терміни повноважень депутатів та мерів, а вже потім приймати постанову про дату голосування.

«Вийшло, як завжди, - поперед батька у пекло: спочатку постанова, а потім підгонка законодавства. Тепер «регіонали» самі себе загнали у пастку: восени їм знадобиться 300 голосів для внесення змін до Конституції, без чого ці вибори будуть профанацією, бо країні без змін до статті 141 Конституції доведеться обирати мерів на 4 роки, депутатів - на 5. І тут Литвин та комуністи зможуть вдатися до шантажу Партії регіонів, якій доведеться по крихтах збирати 300 голосів за ці зміни. І тут дійсно кожен голос буде для ПР на вагу золота», - наголосила експерт.

За словами Катерини Кириченко, щоб країна не пірнула у правовий хаос з постійними перевиборами на місцевому рівні у тисячах міськрад, де відбулися позачергові вибори, Верховна Рада просто зобов’язана за здоровим глуздом внести до Конституції норму про ОДНОЧАСНЕ проведення чергових виборів у всіх радах, де відбулися довибори чи перевибори з різних причин, що є нормальною світовою практикою.