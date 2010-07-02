Клінтон у дощі побачила символ "збалансованості Януковича"

Сполучені Штати Америки підтримують «перезавантаження» відносин України з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції, яка відбулася сьогодні у Києві.

«США підтримують українські намагання щодо створення балансу, спрямованого на забезпечення інтересів Росії, США і Європейського Союзу на тлі забезпечення своїх власних національних інтересів, свого власного бачення майбутнього в економічному і політичному плані», - заявила Держсекретар США.

У зв’язку з цим під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ Г.КЛІНТОН висловила думку, що дощова погода у Києві, яка вже традиційно супроводжує важливі стратегічні міжнародні візити іноземних високопосадовців, може символізувати «збалансованість Президента ЯНУКОВИЧА у питаннях зовнішньої політики». (У травні під час візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА також ішов сильний дощ – УНІАН).

Г.КЛІНТОН також підкреслила, що в цьому контексті США підтримують також євроінтеграційні прагнення України.

Крім того, Держсекретар США також зауважила, що Президент Барак ОБАМА відзначає прогрес України на шляху до вступу у Євросоюз.

У безпековому контексті Г.КЛІНТОН від імені уряду США висловила вдячність Україні за її внесок у питання забезпечення миру у світі, зокрема, за участь у миротворчих і антитерористичних операціях під проводом НАТО.

«Ми також підтримуємо стосунки України з Росією. Як це зазначив Б.ОБАМА: ми підтримуємо «перезавантаження» стосунків з Росією з нашої сторони і з вашої сторони», - сказала вона.

Також Г.КЛІНТОН підкреслила, що Україна не повинна піддаватися зовнішньому впливу, який примушує державу робити однозначний вибір між Росією і Заходом. На думку Держсекретаря США, такий вибір був би «фальшивим».