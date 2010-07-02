"Наша Україна": кнопкодави вчинили черговий державний злочин

Партія «Наша Україна» заявляє, що коаліція фальсифікувала результати голосування під час ухвалення закону «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України».

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті партії.

«Без будь-якої гласності, при припиненій трансляції телеканалу «Рада», опівночі не більше ніж 50 «кнопкодавами» з коаліції був ухвалений закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, який прямо суперечить національним інтересам України. Таким чином, купка представників однієї політичної сили здійснила спробу узурпації влади у єдиному органі законодавчої влади», - наголошується в заяві.

У «Нашій Україні» вважають, що ухвалення в такий спосіб закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики в Україні підпадає під визначення державного злочину.

Більше того, на думку членів партії, реалізація цього акту загрожує самим основам існування Української держави, завдає шкоди державному суверенітетові, територіальній цілісності і недоторканності України. «Адже вилучення пунктів про інтеграцію в НАТО ставить під загрозу безпеку нашої держави», - підкреслюють в «Нашій Україні».

У партії переконані, що для країни немає альтернативи, окрім входження до колективної системи євроатлантичної безпеки. «Тому з повною впевненістю можна стверджувати, що той, хто виступає проти НАТО – виступає проти гарантування безпеки України, проти її європейського курсу, а отже – проти її національних інтересів», - йдеться в заяві.

На думку членів «Нашої України», такі дії прямо суперечать статтям 79 та 84 Конституції України, відповідно до яких депутат присягає народу України всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, засідання парламенту проводяться відкрито, а голосування на цих засіданнях здійснюється народним депутатом України виключно особисто.

Враховуючи значний суспільний резонанс, політична партія «Наша Україна» вважає за необхідне створити тимчасову слідчу комісію парламенту з розслідування ситуації з голосуванням за проект закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики.