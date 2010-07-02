Клінтон висловила подяку Тимошенко і народу України

США готові допомагати українській опозиції у захисті демократичних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це державний секретар США Гілларі КЛІНТОН заявила сьогодні під час зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ми будемо підтримувати українську демократію і незалежність і хочемо допомогти вам заохотити уряд, щоб він приймав рішення в інтересах українського народу», - сказала Г.КЛІНТОН.

Вона зазначила, що США поділяють стурбованість опозиції ситуацією в Україні, а також подякувала Ю.ТИМОШЕНКО і українському народові за внесок у забезпечення незалежності держави.

«Я висловлюю подяку Юлії ТИМОШЕНКО і народу України за внесок у забезпечення української незалежності і розвиток демократичних інституцій у вашій країні... Роль опозиції є надзвичайно важливою, і я бажаю вам успіху у цьому», - сказала держсекретар.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала Г.КЛІНТОН про розвиток подій в Україні, навівши факти, які свідчать про встановлення авторитарного режиму і про існування загрози для незалежності України – запровадження цензури, втрати економічної та енергетичної незалежності держави, репресії проти політичних опонентів і взяття під контроль судової гілки влади.

«Ситуація є дуже складною, але ми не відступимо від того, щоб Україна стала демократичною, європейською державою назавжди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.