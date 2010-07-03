Тимошенко поїхала до Кракова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на запрошення міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО перебуває з візитом у Кракові, де братиме участь у Зустрічі високого рівня з питань демократії.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч присвячена 10-річчю Співтовариства демократій, заснованого у 2000 році за ініціативою тодішніх Держсекретаря США Мадлен ОЛБРАЙТ та міністра закордонних справ Польщі Броніслава ГЕРЕМЕКА.

"Ваша присутність має особливе значення для нас через Вашу відданість ідеї зміцнення демократії та прав людини у всьому світі, а також через Вашу роль у підтримці більшого залучення жінок до соціального та політичного життя", - йдеться у запрошенні на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.

Передбачається, що екс-прем’єр-міністр України виступить у рамках дискусії. У цьому заході братимуть участь посол США з особливих доручень з питань жінок у світі Меланія ВЕРВІР, колишня перша леді Польщі Йоланта КВАСЬНЄВСЬКА та екс-прем’єр-міністр Нової Зеландії Дженніфер Мері ШИПЛІ, яка зараз є членом Ради жінок - світових лідерів (ця міжнародна організація об’єднує жінок (чинних або колишніх глав держав та урядів), які виступають за вирішення проблем жінок в усьому світові та розвиток рівності).

У Зустрічі високого рівня з питань демократії братимуть участь Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН та міністр закордонних справ Польщі Р.СІКОРСЬКИЙ.

Передбачається, що Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв’ю польському телеканалу TVN 24.

У поїздці її супроводжують екс-віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ та віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.