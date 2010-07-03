31 жовтня ПР хоче ще й «відіграти» Конституцію до кучмівської?

Питання про можливість проведення 31 жовтня всеукраїнського референдуму щодо скасування політреформи залишається відкритим, але Конституцію України необхідно якнайшвидше «повернути до нормального стану», заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№25, 3-9 липня) міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

На запитання про те, чи вірить він у можливість проведення референдуму щодо скасування політреформи 31 жовтня, одночасно з виборами до місцевих органів влади, міністр відповів: «Це не питання віри. Я вважаю, що Основний Закон необхідно повернути до нормального стану якомога швидше».

При тому О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що остаточного рішення щодо референдуму стосовно долі політреформи поки немає.

«Це питання - відкрите. Я не в змозі відповісти ствердно чи заперечно. Тому що такий референдум може бути ініційований тільки через народну ініціативу. Виключно. Аналогічних повноважень не мають ані Президент, ані Верховна Рада», - зазначив він.