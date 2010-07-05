Тимошенко запевняє, що живе на заощадження

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що користується заощадженнями, які були зроблені у часи її бізнесової діяльності.

Про це, як повідомляє "Українська правда", вона сказала в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"На відміну від Януковича, я більшу половину свого життя займалася дуже великим бізнесом. Дуже великим бізнесом. Це бізнес, який мав мільярдні обороти", - зазначила Тимошенко.

На запитання, чи залишилися в неї заощадження з тих часів, лідер БЮТ відповіла: "Безумовно. Ці заощадження на той час не треба було мені декларувати, бо я не була чиновником".

"Всі ці заощадження є, і ми, як родина, користуємося ними", - наголосила вона.

Тимошенко також вкотре заявила, що дім, у якому вона проживає, орендується. "Мій чоловік має угоду про оренду", - додала лідер БЮТ.

Як відомо, у своїй декларації про доходи за 2008 рік Тимошенко зазначила, що не має коштів на банківських рахунках, а на рахунках її чоловіка є 88 тисяч гривень.

Водночас лідер БЮТ заявила, що президент Віктор Янукович "вкрав найбільшу власність уряду" - резиденцію "Межигір`я".

"До речі, Азаров і його син вкрали іншу резиденцію у уряду. Там, де мали можливість відпочивати прості працівники Секретаріату Президента всіх рівнів, від прибиральниці до працівників середнього менеджменту уряду", - зазначила вона.