Тимошенко запевняє, що живе на заощадження
"Це бізнес, який мав мільярдні обороти"
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що користується заощадженнями, які були зроблені у часи її бізнесової діяльності.
Про це, як повідомляє "Українська правда", вона сказала в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.
"На відміну від Януковича, я більшу половину свого життя займалася дуже великим бізнесом. Дуже великим бізнесом. Це бізнес, який мав мільярдні обороти", - зазначила Тимошенко.
На запитання, чи залишилися в неї заощадження з тих часів, лідер БЮТ відповіла: "Безумовно. Ці заощадження на той час не треба було мені декларувати, бо я не була чиновником".
"Всі ці заощадження є, і ми, як родина, користуємося ними", - наголосила вона.
Тимошенко також вкотре заявила, що дім, у якому вона проживає, орендується. "Мій чоловік має угоду про оренду", - додала лідер БЮТ.
Як відомо, у своїй декларації про доходи за 2008 рік Тимошенко зазначила, що не має коштів на банківських рахунках, а на рахунках її чоловіка є 88 тисяч гривень.
Водночас лідер БЮТ заявила, що президент Віктор Янукович "вкрав найбільшу власність уряду" - резиденцію "Межигір`я".
"До речі, Азаров і його син вкрали іншу резиденцію у уряду. Там, де мали можливість відпочивати прості працівники Секретаріату Президента всіх рівнів, від прибиральниці до працівників середнього менеджменту уряду", - зазначила вона.