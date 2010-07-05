Син Януковича на «бегемоті» виграв ралі і скупався в шампанському (фото)

У Київській області пройшли змагання серед гонщиків по бездоріжжю — Кубок Федерації автомобілістів України з трофі-рейдів «АТЛ-трофі 2010». Свої сили в перегонах традиційно випробували нардепи Микола Катеринчук, Віктор Янукович-младший, колишній зять Кучми Ігор Франчук і депутат Київради Олексій Резніков, пише газета "Сегодня". Змагалися 114 команд з України і Білорусі.

Доля посміхнулася досвідченому гонщикові Віктору Януковичу-молодшому. Він каже, що в звичайних поїздках по країні прагне їздити акуратно: «Мені вистачає адреналіну на бездоріжжі». Янукович пересів зі свого старого джипа Wrangler (який зламався минулого року, і Віктор зайняв тоді на перегонах аж 15 місце) на «Бегемота» — так він ласкаво називає джип «Мерседес» G230. Віктор змагався в категорії «TR-3» (спеціально підготовлені позашляховики). Незважаючи на поломки (в неділю на половині дистанції «Бегемот» довелося терміново лагодити), Янукович-молодший зайняв перше місце. Йому вручили кубок і комплект шин, після чого переможці влаштували один одному душ із шампанського.