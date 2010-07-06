Литвин написав правила голосування за Податковий кодекс Азарова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує подовжити термін подачі пропозицій до проекту Податкового кодексу до 1 серпня 2010 р.

Це передбачено проектом постанови про порядок розгляду й ухвалення проекту Податкового кодексу №6509-П від 5 липня 2010 р., опублікованому на офіційному сайті парламенту.

Згідно з документом, також пропонується провести парламентські слухання з питання податкової реформи у вересні-жовтні ц.р. Крім того, проектом постанови передбачається провести голосування за всі розділи Податкового кодексу, окрім першого, через 14 календарних днів після голосування за перший розділ, для того, щоб адаптувати норми спеціальної частини кодексу до термінології, визначеної в першій його частині. «Якщо окремий розділ Податкового кодексу був проголосований, то при голосуванні за подальші розділи Податкового кодексу попередньо проголосований текст не може бути змінений», - сказано в документі.

Водночас документ передбачає, що проект Податкового кодексу приймається в цілому до завершення роботи сьомої сесії Верховної Ради шостого скликання й набирає чинність із 1 січня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабміну, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання. «Вважаю, що Податковий кодекс у сьогоднішньому вигляді не є збалансованим і вимагає серйозного доопрацювання, і я впевнений, що на сьогоднішній день він не має достатньої підтримки в парламенті, тому потрібно над ним працювати», - сказав Президент.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.