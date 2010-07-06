Янукович нагородив Назарбаєва орденом Свободи

Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив Президента Республіки Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЄВА орденом Свободи. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави Української держави. Як відомо, сьогодні Н.НАЗАРБАЄВ святкує 70-річний ювілей. Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебуває з дводенним робочим візитом у Казахстані.

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