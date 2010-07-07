Янукович позачергово збере РНБО у четвер

Позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України, присвячене ситуації у Збройних силах, відбудеться у четвер, 8 липня.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

Натомість сьогодні у Києві під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Комітету з економічних реформ.

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони неофіційно підтвердили вірогідність звільнення з посади керівника військового відомства Михайла ЄЖЕЛЯ.

За даними газети «Дзеркало тижня», сьогодні, 7 липня, мало би відбутися позачергове засідання РНБО, присвячене розгляду ситуації, яка склалася у ЗСУ, в результаті чого може бути прийняте рішення про відставку міністра оборони.

Як пише видання, приводом для відсторонення керівника відомства, за даними джерела в Адміністрації Президента, стало невдоволення глави держави В.ЯНУКОВИЧА станом справ у Збройних Силах за підсумками перебування Криму 2-4 липня.

Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому “Бельбек” глава держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається у повітря. У відповідь В.ЯНУКОВИЧУ повідомили, що з 20 винищувачів бригади у повітря може піднятися лише один.

За даними “ДТ”, у проекті рішення, що готується, за підсумками засідання РНБО, є пункт, у якому йдеться про незадовільні результати роботи М.ЄЖЕЛЯ на посаді керівника оборонного відомства, у зв’язку з чим рекомендується звільнити його з посади.

Окрім того, як повідомляють джерела “ДТ”, з посади може бути звільнений головнокомандувач Військово-повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Іван РУСНАК. У цьому випадку він обійме посаду начальника Національного університету оборони.

За інформацією видання, М.ЄЖЕЛЬ уже знає про підготовку відсторонення його від займаної посади і навіть звернувся по допомогу до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

За даними «ДТ», у разі відставки М.ЄЖЕЛЯ на посаді голови Міноборони його може змінити народний депутат Олександр КУЗЬМУК. Останній, як очікується, буде присутнім і виступить на засіданні РНБО.

Кандидатуру О.КУЗЬМУКА, який раніше двічі очолював оборонне відомство, має намір внести на розгляд Верховної Ради В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ був призначений міністром оборони 11 березня 2010 року.