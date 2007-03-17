Робоча група українсько-російської міждержавної комісії (персональний склад)

Відповідний указ підписав Президент

Затверджено персональний склад української частини Робочої групи (Секретаріату) з організаційного забезпечення діяльності українсько-російської міждержавної комісії. Відповідний Указ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави. Документом надано право секретареві української частини українсько-російської міждержавної комісії вносити в разі потреби зміни до складу української частини Робочої групи. ГАЙДУК Віталій Анатолійович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретар Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії РОГОВИЙ Василь Васильович – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки, заступник секретаря Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії АЛЕЩЕНКО Віктор Іванович – помічник міністра оборони України ГОРІН Олександр Олегович – посол з особливих доручень Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України ІВАНОВ Володимир Петрович – заступник керівника Департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України КУЛИК Маркіян Зіновійович – заступник керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України МАКУХА Володимир Олексійович – міністр економіки України CЕМЕНОВ Віктор Михайлович – посол з особливих доручень Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України СУХОЛИТКИЙ Омелян Степанович – директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України ТИМОШЕНКО Валентин Степанович – головний спеціаліст Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України.

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