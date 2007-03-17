Робоча група українсько-російської міждержавної комісії (персональний склад)
Відповідний указ підписав Президент
Затверджено персональний склад української частини Робочої групи (Секретаріату) з організаційного забезпечення діяльності українсько-російської міждержавної комісії. Відповідний Указ підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.
Документом надано право секретареві української частини українсько-російської міждержавної комісії вносити в разі потреби зміни до складу української частини Робочої групи.
ГАЙДУК Віталій Анатолійович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретар Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії
РОГОВИЙ Василь Васильович – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки, заступник секретаря Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії
АЛЕЩЕНКО Віктор Іванович – помічник міністра оборони України
ГОРІН Олександр Олегович – посол з особливих доручень Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України
ІВАНОВ Володимир Петрович – заступник керівника Департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України
КУЛИК Маркіян Зіновійович – заступник керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України
МАКУХА Володимир Олексійович – міністр економіки України
CЕМЕНОВ Віктор Михайлович – посол з особливих доручень Першого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України
СУХОЛИТКИЙ Омелян Степанович – директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України
ТИМОШЕНКО Валентин Степанович – головний спеціаліст Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України.