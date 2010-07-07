Вінський - Мінтрансзв'язку: винаходити велосипед немає потреби

15:13, 07 липня 2010
Політика
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Політик - за традицію продовження роботи

Міністерство - це орган, в якому повинна бути присутньою традиція продовження роботи попередників без якої-небудь політики.

У цьому впевнений лідер партії «Народна влада», екс-міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський. Коментуючи роботу нового керівництва Мінтрансзв`язку під час зустрічі з активом партії в Харкові, політик сказав: «Питання транспортної інфраструктури апріорі аполітичні, тому не було абсолютно ніякої необхідності винаходити велосипед, потрібно було просто продовжити реформи, підготовлені мною на посту Міністра транспорту і зв`язку».

 Одним з головних завдань міністерства екс-міністр вважає реформування галузі відповідно до європейських стандартів і повне використання транзитного потенціалу України в економічних цілях.

«Між Європою і Азією є дві країни – Польща і Україна, через які пролягають основні транспортні шляхи, і ми повинні цим скористатися. А для цього нам потрібно провести певні процедури і запровадити ряд механізмів, що існують на сьогодні в Європі. Тільки тоді ми будемо адаптовані до їх правил», - сказав він.

Вінський повідомив, що при підготовці пакету реформ в галузі він, перш за все, вивчав досвід країн, що мають спільні з Україною транспортні можливості.

«Ми запозичували досвід Німеччини і Росії по залізницях, в аеропортах використовували міжнародні норми, принципи роботи морських портів повторюють систему роботи у Франції, Укрпошта повинна була працювати, як у Португалії і Італії», - пояснив Вінський.

Лідер євросоціалістів також нагадав, що «в програмі реформ президента Януковича також записано, що Україну треба розвивати саме як транзитну країну».

 

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