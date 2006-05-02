Джордж Буш назвав кандидата на пост нового посла в Україні

Джордж Буш висунув кандидатуру Уїльяма Тейлора (William Taylor) на пост нового посла США в Україні. Як повідомила прес-служба Білого дому, в даний час Тейлор є старшим консультантом при координаторі держдепартаменту США з питань реконструкції і стабілізації.

До цього він посідав посаду представника США при спецпосланцеві "близькосхідного квартету" з питань розмежування в Єрусалимі і був директором управління з реконструкції в Іраку. Окрім цього, Тейлор працював в Кабулі як координатор з питань американської і міжнародної допомоги Афганістану, а також на посаді координатора по Афганістану в управлінні по країнах Південної Азії держдепартаменту США.

Тейлор, випускник військової академії в Уест-поїнт, служив в сухопутних військах США, дослужившись до звання капітана. Він також має диплом Гарвардського університету.

Кандидатура Тейлора на посаду нового посла США в Україні повинна бути затверджена сенатом США.

РІА "Новости"