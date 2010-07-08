Наступної п'ятниці ВР збереться на урочисте засідання

Литвину доручили організацію

Верховна Рада України підтримала проект постанови “Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України”, внесений головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ. Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 415 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Постановою передбачено провести урочисте засідання Верховної Ради 16 липня о 10-й годині ранку у залі пленарних засідань. Голові ВР доручено забезпечити організацію підготовки та проведення цього засідання.

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