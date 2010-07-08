У Ющенка відчуття, що починає збуватися «те, чого ми найбільше боялися»

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна стає розмінною картою в російсько-американських відносинах.

Таку думку він висловив під час зустрічі з представниками Американського єврейського конгресу, повідомляє прес-служба партії.

«Те, чого ми найбільше боялися – що Україна стане розмінною картою у російсько-американських відносинах, у мене є відчуття, що таке пророцтво починає збуватися», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» зауважив, що таке враження у нього склалось після візиту в Україну Держсекретаря США Хіларі КЛІНТОН та її заяв, у тому числі і щодо НАТО, і щодо відносин України з Росією. На його думку, це або неусвідомлення з боку США того, що відбувається в Україні, або «коректний, дипломатичний хід, який просто усталює те, що відбулося».

Він назвав відмову України від євроатлантичної інтеграції неправильним курсом. «Заморозити на сьогодні відносини з США чи Європою - це не просто втрата часу. Це – ревізія», - підкреслив лідер партії. За його словами, єдина пан-європейська політика має бути ціллю номер один для нашої держави. «Стати членом НАТО - це отримати акцепт на дійсну українську незалежність. А найбільша загроза для нашого суверенітету - це російська агресія, у тому числі мілітарна», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що питання, де буде Україна, в якій системі координат, є не лише внутрішнім питанням країни. «Це, по суті, боротьба між двома ідеологіями: в нашій державі будуть сповідуватись цінності, якими живуть Америка та Європа, чи сюди повернуться російські імперіалістичні амбіції», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він назвав вирішення цього питання хорошим тестом для Америки і Європи. «Тому, коли в обхід Конституції України приймається рішення про продовження військової присутності Росії на території України (бази ЧФ РФ) – це аж ніяк не питання двосторонніх відносин. Це згода на іншу політику, на інші цінності, це те, що нас відкидає від діалогу - і щодо колективної європейської безпеки, і щодо економічних свобод», - наголосив Президент України 2005-2010 рр.

Також він піддав критиці те, що на сьогодні, Україна відмовилась від співпраці з американськими компаніями з виробництва альтернативного ядерного палива, і фактично підпала під стовідсоткову залежність від поставок ядерного палива з Росії. «Це також проблема не лише двосторонніх відносин – це проблема іншої політики: політики залежності, неуспішної політики, і тому в мене є ноти певного песимізму в оцінці цих процесів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що за таких умов ніхто не буде порушувати питання підписання з Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, про об’єднання енергетичних систем між Україною та ЄС, про лібералізацію візового режиму тощо.

«Я переконаний, що розглядати на цьому фоні такого роду політику ніхто вже не буде ні в Європі, ні в Америці», - зауважив він, додавши, що якщо ці питання і будуть підніматися найближчим часом, то лише для «гарної гри і не більше».

В.ЮЩЕНКО не вірить в таку політику і переконай, що вона шкідлива. «За нею стоїть намагання повернутися в стару систему політичних координат, і призначити Україні принизливу роль, у тому числі й на регіональному рівні», - підкреслив лідер «Нашої України».

На його думку, це серйозно мінімізує політику стратегічного партнерства між Україною та США.

Він попросив донести до американських і європейських політиків те, що такі процеси шкодять авторитету США в Україні. «Я переконаний, що зачарування Москвою, яке відбувається у кожного американського уряду в перші два-три роки, воно також пройде і цього разу. Ми не хотіли б, щоб Україна була жертвою таких тимчасових міркувань», - зауважив В.ЮЩЕНКО.