Нардепи хочуть заборонити українцям паління вдома

Українцям можуть заборонити курити вдома, у власних авто, купувати сигарети менше ніж за 300 метрів від транспортних зупинок і дивитися на процес куріння у фільмах.

Як передають «Подробиці», такі нововведення пропонує законопроект №6595 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту здоров`я громадян від результатів вживання тютюнових виробів)», зареєстрований наприкінці червня в парламенті. Автори законопроекту - "нашоукраїнець" Юрій КАРМАЗІН та "регіоналка" Тетяна БАХТЄЄВА.

В той же час, ряд опитаних народних депутатів і експертів вважають цей законопроект абсурдним і таким, що дискредитує ідею боротьби з курінням.

Особливі нарікання законопроект викликав в Комітеті з питань захисту прав людини – адже він передбачає навіть за куріння у власному будинку штраф від 1700 до 2550 грн. і до 60 годин громадських робіт. Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку В.ЛИТВИНА) вважає, що навіть у такій потрібній справі як боротьба з курінням не можна переходити межу.

«Приватна територія людини, житло людини є недоторканим. Якщо курець курить у себе в помешканні і при цьому не заважає цим іншим, то забороняти йому в себе вдома курити чи, скажімо, пиво пити, є не зовсім коректним. Треба сформулювати такі норми закону, щоб вони могли однозначно виконуватись. Найгірше, коли заздалегідь придумуються нереальні норми. Тоді такий закон буде мати зворотній результат», - вважає О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

З ним згодна і заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Ксенія ЛЯПІНА (фракція «Наша Україна – Народна Самооборона»): «Сьогодні основна проблема не в тому, що мало заборон на куріння – їх достатньо. Проблема в тому, що немає інструменту контролю за виконанням таких норм. Адже якщо неможливо проконтролювати виконання закону, то заборони, про які йде мова в законі, є декларативними». На думку депутата, більш ефективним може бути не збільшення штрафів, а активна роз’яснювальна робота щодо шкоди куріння.

Абсурдом вважають поданий законопроект і представники рекламної галузі. «Автори законопроекту демонструють незнання права, бо в будь-якій нормальній країні легальний товар має право на легальне поширення інформації, – зауважує голова Асоціації зовнішньої реклами України Артем БІДЕНКО. – Тим більше, що зараз в Україні вже заборонена майже вся пряма реклама сигарет. Законодавство про рекламу тютюну в Україні є одним з найбільш жорстких в Європі. Але депутати люблять робити собі дешевий піар на легких темах – замість того, щоб писати законопроекти про основи здорового способу життя, створювати програми спортивних гуртків в школах, робити соціальні кампанії, як це було в США, Канаді, що справді знизило кількість курців».

На думку А.БІДЕНКА, окремі норми законопроекту є відверто нереалістичними і популістськими: «Є приваблива ідея заборони куріння у фільмах, але автори закону не зможуть заборонити показ, наприклад, популярних в Україні голівудських чи російських фільмів зі сценами куріння чи вирізати ці сцени з фільму».

Економічний експерт Дмитро СЕЛІВЬОРСТОВ вважає, що поданий законопроект є бажанням нової влади відволікти увагу від наявних економічних проблем: «В країні величезний дефіцит держбюджету – 58 млрд. грн. – це лише офіційні цифри. Середня зарплата у травні 2010 р. була нижча, ніж у грудні 2009 р., а борг із зарплати зріс з початку року на 414 млн. грн. А урядова коаліція замість вирішення цих нагальних проблем, займається популістськими «прожектами». Причому, ніхто не запитує представників малого і середнього бізнесу – а за який кошт вони будуть облаштовувати «кабінки» для куріння, чи згодні вони відмовитися від торгівлі сигаретами в кіосках на користь супермаркетів. А малий бізнес в Україні – це 6,5 млн. українців, яким треба годувати свої родини».

Загалом, як прогнозує заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олександр ГОЛУБ (фракції КПУ), поданий законопроект викличе суттєву хвилю протидії і в парламенті, і поза його межами, адже «запропонований варіант законопроекту виконати дуже важко».