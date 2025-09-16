Honor випустила один із найкращих смартфонів у бюджетному сегменті (фото)

За ціною від $140 апарат пропонує оптимальне залізо, плавний екран і один із найбільших акумуляторів у сегменті.

Бренд Honor представив один із найкращих смартфонів за останній час. Мова про Honor Play10T– у цієї моделі є майже все, щоб вважатися "середнячком", але коштує вона як бюджетний апарат.

При ціні від 140 доларів (~5800 грн), телефон пропонує потужний, але енергоефективний процесор, один із найбільших акумуляторів у сегменті, 8 Гб оперативної пам'яті в базі та спритний дисплей, пише ITHome.

Характеристики Honor Play10T:

Екран: 6,77 дюйма, IPS, роздільна здатність 2412 х 1080 пікселів, 120 Гц, яскравість 700 ніт, система захисту очей;

6,77 дюйма, IPS, роздільна здатність 2412 х 1080 пікселів, 120 Гц, яскравість 700 ніт, система захисту очей; Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, набирає в AnTuTu близько 500 тисяч балів;

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, набирає в AnTuTu близько 500 тисяч балів; Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП

8/12 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП Акумулятор: 7000 мАг, швидка зарядка 45 Вт, підтримує реверсивну зарядку;

7000 мАг, швидка зарядка 45 Вт, підтримує реверсивну зарядку; Камери : 50 Мп основна з діафрагмою f/1.88 і OIS + 5 Мп фронталка, f/2.0.

Також смартфон отримав захист IP65, стереодинаміки і NFC-модуль. Стійкість до падінь відзначена сертифікатом Swiss SGS Gold Label. Попри масивну батарею товщина телефону становить менше ніж 8,2 мм, а маса – всього 207 г.

Смартфон уже вийшов у Китаї і пропонується в трьох конфігураціях: 8/128 ГБ – $140, 8/256 ГБ – $165, 12/256 ГБ – $195. Чи буде він продаватися на глобальному ринку, не згадується. У будь-якому разі з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше цього року Honor випустила недорогий телефон із рекордною на ринку споживчих пристроїв батареєю 8300 мАг. Також новинка підтримує зарядку 80 Вт. Тобто телефон не тільки довго працює, але й швидко заряджається.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

