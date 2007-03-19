У скандалі у Харкові Добкін звинуватив Авакова

Мер Харкова Михайло Добкін у інтерв’ю Радіо Свободазаявив, що “Надодній самообороні” Юрія Луценка було відмовленно у праві проводити акцію на площі Свободи у місті з тієї причини, що екс-міністр збирався проводити не пікет, а мітинг. Натомість акція Партії Регіонів відбулася безперешкодно, бо то був саме пікет, а не мітинг.

“Не було мітингів на площі Свободи від Партії регіонів, - заявив Добкін. - Є два різних поняття: мітинг і пікет. На площі Свободи, на площі Конституції, де знаходиться мерія, пікети відбуваються дуже часто. Пікет – це вимога проти когось...” – додав міський голова.

Різницю між цими двома заходами мер Харкова пояснив так: “Мітинг – це сцена, мітинг – це апаратура, яка підсилює звук, мітинг – це зовсім інші вимоги до охорони порядку, мітинг – це агітація “за”.

На думку Добкіна, у скандалі, який стався у Харкові через мітинг Луценка, не винен ані Добкін, ані Луценко, ані Катеринчук, ані навіть Жванія. “Стрілочником” Добкін призначив губернатора Харківщини Арсена Авакова.

“Все, що творилося на площі, творилося не із-за Луценка, - ствердив мер. - Він, до речі, напевне, менше всіх винен в цій ситуації, не із-за Катеринчука і не із-за Давида Жванії, котрий приїжджав.

Все відбувалося виключно і завдяки діям людини, яка сьогодні в Харківській області займає найвищу посаду. Я маю на увазі Арсена Борисовича Авакова, нинішнього, як він себе називає, губернатора Харківської області.

Так ось, я Вам хочу розповісти (не знаю, чи Ви зрозумієте той смисл, який я вкладаю у ці слова, чи будете інтерпретувати по-іншому) одну ситуацію, яка відбулася на площі Свободи у місті Харкові, коли приїхав Давид Жванія, накинувся на одного з міліціонерів, котрий, до речі, на минулих виборах балотувався по списках “Пори” і, я думаю, не є великим прибічником Партії регіонів...

Так ось, накинувшись на цього міліціонера і отримавши гідну відповідь своїм нахабним вчинкам, Давид Жванія по телефону викликав на площу Арсена Авакова. Коли той прийшов, у присутності людей почав йому говорити: “Так ось, як ти нам забезпечив приїзд! Так ось твої обіцянки щодо центральної площі! Так ти тут взагалі нічого не значиш і не можеш зробити!”

І Арсен Борисович Аваков, червоний, як рак, побіг і прислав своїх заступників наводити порядок”.

Наостанок перепало на горіхи й ведучому програми. “Ви завжди будете помічати все погане в Партії регіонів, не помічаючи тріску у власному оці, а, може, навіть дровину,» - заявив йому Добкін.