Коаліціянти відмовилися віддавати Балозі крісло Шуфрича?

Колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що одна із фракцій коаліції відмовилась підтримати кандидатуру лідера партії «Єдиний Центр» Віктора БАЛОГИ на посаду керівника МНС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами Н.ШУФРИЧА, дійсно йшлося про можливість призначення В.БАЛОГИ на посаду міністра, але виникли певні складнощі з його призначенням і підтримкою з боку інших фракцій коаліції.

Н.ШУФРИЧ заявив, що В.БАЛОГА «непрохідний на цю посаду». Він пояснив, що за нього відмовились голосувати, і зараз фракції мають знайти компромісну фігуру. «Наскільки мені відомо, саме одна з двох фракцій - КПУ та Блоку Литвина - рішуче виступила проти кандидатури БАЛОГИ, тому вона сьогодні не голосується», - сказав Н.ШУФРИЧ.