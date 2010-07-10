Єфремов запевняє, що ПР не ставить за мету зібрати 300 голосів

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ найближчим часом визначиться з кандидатурою на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Водночас О.ЄФРЕМОВ спростував інформацію про те, що Нестор ШУФРИЧ звільнив посаду міністра лише для того, аби вона була віддана якійсь із «груп Верховної Ради» в обмін на входження до коаліції.

«Ми не збираємо 300 голосів і ми не ставимо перед собою такої мети», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Верховна Рада звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.