Обухів Київської області став містом обласного значення

Верховна Рада України вчора ухвалила рішення про віднесення міста Обухова Київської області до категорії міст обласного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 382 народних депутатів із 437, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що питання про віднесення міста Обухів Обухівського району Київської області до категорії міст обласного значення розглянуто і схвалено Київською обласною радою, підтримано Київською облдержадміністрацією та Обухівською райдержадміністрацією.

Місто Обухів розташоване за 45 км від Києва.