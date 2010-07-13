Литвин пропонує не стогнати тим, у кого рейтинг - сезонний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає цілком нормальним встановлення обмеження на участь деяких партій в місцевих виборах, оскільки тим самим населення підтримуватиме не конкретних лідерів, а міцні політичні структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час ефіру на телеканалі ICTV, коментуючи норму закону про місцеві вибори щодо обмеження участі у виборах партій, які зареєстровані менше одного року.

«Я не в захопленні від цього закону, оскільки я вважаю, що у нас має бути право кожної людини обрати особистість, контролювати цю особистість, мати можливість відкликати цю особистість, і мати можливість звернутися до депутата», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час він наголосив, що така його позиція нині не знаходить підтримки, і тому проблему вдалося частково вирішити шляхом запровадження змішаної системи на місцевих виборах.

Він також нагадав, що для того, аби зареєструвати політичну партію, необхідно мати партійні осередки в більшості областей, а в кожній області – ще й в більшості районів.

«З якого приводу плач? Ті партії, лідери яких мають сезонний рейтинг і купили назви політичних партій, звичайно, не мають чітко структурованої партії», - сказав спікер.

Він додав, що у зв’язку з цим необхідно припинити «всі стогони, що когось не пускають на вибори».

«Треба мати підтримку на місцях», - додав В.ЛИТВИН.