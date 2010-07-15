Луценко про злочинність, політизацію, агентуру та поцілунок Іуди

"Через масові звільнення досвідчених правоохоронців і призначення новим керівництвом МВС на їх місця людей, що не розбираються у цій сфері, різко зріс рівень злочинності”, - оцінює криміногенну ситуацію в країні екс-міністр, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО.

Про це він заявив вчора на прес-конференції в Одесі, представляючи свої «Підсумки і аналіз політичного сезону".

«Зараз, порівняно з минулим роком, маємо на 40% більше заяв про здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, на 148% збільшилася кількість крадіжок», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Таким чином, за його словами, висвітилася головна проблема – це політизація міліції. "Якщо раніше депутати мали на руках міліційну статистику, - акцентував екс-керівник МВС України, - то при нинішньому міністрі МОГИЛЬОВІ вона закрита для доступу. Міліція перетворюється на страшну, закриту і всюдисущу структуру".

На його думку, створюються умови збільшення кількості злочинів, але не менш важливим чинником є агентурна робота, що погіршується, і як наслідок - слабка розкриваність злочинів.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що "після виборів змінили всіх начальників обласних і районних відділень міліції. Знищили Управління з прав людини в МВС України, розігнали управління спецоперацій МВС України. Тим часом, саме співробітники цього Управління забезпечили спільно з німецькими колегами затримання викрадачів картини Караваджо «Поцілунок Іуди», яку зараз готують до повернення в Одеський музей західного і східного мистецтва”.