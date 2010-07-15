Луганська «Свобода» пропонує запровадити доплати ветеранам ОУН-УПА

Луганська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» звернулася до депутатів Луганської обласної ради з пропозицією підтримати рішення тернопільських колег і затвердити надбавки у розмірі 100 грн. до пенсій 44 ветеранам ОУН-УПА, які проживають на Луганщині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації ВО «Свобода».

У ВО «Свобода» вважають, що ухваливши подібне рішення, фракція Партії регіонів у Луганській облраді, яка складає більшість, продемонструє не лише свою толерантність і повагу до людей похилого віку, але й покаже всій Україні, що ідеологія та політика Партії регіонів орієнтована на примирення нації і є єдиною на теренах всієї держави.

«Бо не можуть представники однієї політичної сили в одному регіоні ставити політизовані пам’ятники «жертвам ОУН-УПА», а в іншому – виділяти ветеранам визвольного руху гроші з місцевого бюджету. І якщо таке відбувається, то Партію регіонів не можна вважати ідеологічною політичною силою, вона є ситуативною організацією випадкових людей, які діють в різних умовах по різному, аби тільки завоювати голоси виборців», - йдеться у зверненні.

До того ж, на думку членів ВО «Свобода», затвердження надбавок до пенсій ветеранам ОУН-УПА саме з обласного бюджету дасть змогу депутатам переконати жителів регіону у щирості намірів щодо покращення життєвих умов учасників бойових дій не за допомогою порожніх гасел, а конкретних справ.