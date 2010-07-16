Янукович звернувся до українського народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє своїми справами довести, що безвідповідальність влади назавжди відійшла в минуле.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у його зверненні до українського народу з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

“Як Президент держави, Гарант Конституції я сповнений рішучості забезпечити Україні такі внутрішньополітичні і зовнішні чинники, які дозволять нашому народу відчути, що безвідповідальність влади назавжди відійшла в минуле”, - підкреслив, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ.

У звернені наголошується, що двадцять років тому, прийнявши Декларацію про державний суверенітет України, наша держава зробила рішучий крок до Незалежності. “Це було непросте рішення, адже ментально більшість депутатів Верховної Ради тодішньої радянської України все ще мислила категоріями існуючої політичної реальності. І все ж вони проголосували за документ, що відкрив принципово нову сторінку в історії України”, - зауважив глава держави.

Президент просить не забувати, що усі попередні спроби здобуття суверенітету завершувалися його втратою. “Водночас слід пам’ятати, що у складі Радянського Союзу, хай і в умовах обмеженого суверенітету, Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня Незалежність була б неможливою”, - додав глава держави.

На його думку, по-різному можна оцінювати той період, але незаперечним лишиться одне: “це - наша історія, і переписувати її не дозволено нікому”.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що двадцять років тому українському народу, а заразом - міжнародній спільноті було дано чіткий сигнал, яким шляхом Україна попрямує у майбутнє. За його словами, ніхто тоді не міг передбачити, наскільки складним і суперечливим буде цей поступ. “Багато помилок було допущено, чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами”, - зазначає він.

“Однак, очевидно, так було визначено самим Провидінням, щоб ми пройшли цей шлях надій і розчарувань до кінця. Тому, я переконаний, нам не слід ані ідеалізувати попередні двадцять років, ані применшувати їх значення”, - підкреслює В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголошує, що країна рухається уперед. “Сьогодні, нарешті, здобуто довгоочікувану політичну стабільність, закладаються підвалини глибоких системних реформ, які дозволять вивести Україну на шлях сталого соціально-економічного розвитку”, - зазначає він.

За його словами, європейська перспектива, розвиток стратегічних відносин з центрами світової політики, в тому числі з Російською Федерацією, забезпечать нам економічне процвітання і соціальний прогрес. “Таким чином ми гідно продовжимо справу, розпочату двадцять років тому”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.