У Британії зрозуміли небажання Януковича домагатися членства в НАТО

Ветеран британської дипломатії, міністр закордонних справ в уряді Маргарет ТЕТЧЕР у 1980-их роках лорд Джефрі ХАУ сподівається, що відносини України та ЄС стануть ще тіснішими.

Про це Д.ХАУ сказав в інтерв’ю ВВС.

“Але фактом є те, що стосунки України та Європейського Союзу є досить ефективними і міцними, і вони, сподіваюся, ставатимуть ще тіснішими. З іншого боку, рішення Президента України щодо небажання домагатися членства в НАТО є зрозумілим”, - сказав він.

Британський дипломат зазначив, що він вірить в майбутнє України. “Україна має особистість і ідентичність, і люди це усвідомлюють. Звичайно, українське суспільство - дуже складне суспільство з огляду на мовні та інші проблеми. Але на світі багато таких же складних суспільств, як і українське, і в мене склалося враження, що і Україна, і українці дуже пишаються тим, що вони є, і що вони хотіли би досягти успіху, звільнившись від Радянського Союзу”, - додав він.

Д.ХАУ також вважає, що Україна зацікавлена мати добрі відносини з Росією. “Я думаю, що для України мати добрі стосунки з Росією є одним із ключових моментів. Однак це не має підривати гарні стосунки з іншими. Але Україна і Росія як країни-сусіди поєднуються багатьма історичними та іншими факторами. Тому для українського лідера було би немудро не намагатися мати добрі стосунки з Росією”, - сказав він.

Водночас Д.ХАУ вважає, що Україна також повинна мати гарні відносини з Європою. “Україна, як і багато інших країн, є в неоднозначній ситуації, і стосунки України з Європою та її партнерами у Європі також є важливими. Для багатьох країн дружні стосунки на кількох напрямках є важливими, і добре керівництво країни намагається утримати цей баланс”, - сказав він.