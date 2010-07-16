БЮТ вимагає знову зібрати Верховну Раду

БЮТ ініціює позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроектів про виділення коштів постраждалим від повені та мораторій на підвищення комунальних тарифів.

Про це заявив член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку.

Він зазначив, що голова Верховної Ради сьогодні відмовився “захистити громадян України від наслідків повені у західних областях та підвищених комунальних тарифів”.

“Ми з колегами попросили голову ВР Володимира ЛИТВИНА після урочистої частини засідання парламенту розглянути два надзвичайно важливі законопроекти і прийняти їх. Але він відмовив нам у задоволенні цього питання, мотивуючи це тим, що сьогодні урочиста частина і нічого робочого ми розглядати не будемо ", - сказав О.ЛЯШКО.

"Складається враження, що парламентська більшість так не любить громадян України, що не збирається взагалі розглядати ці закони. Але ми все одно будемо вимагати розгляду цих законопроектів і тому ініціюємо позачергове засідання", - додав народний депутат.

За словами О.ЛЯШКА, у першому законопроекті йдеться про заходи щодо подолання наслідків повені у західних областях України. Зокрема, діючому уряду було запропоновано виділити 1 млрд. грн. на подолання наслідків повені у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

"Другий законопроект - це мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні тарифи для населення. Він мав на меті захистити громадян від підвищення цін на газ і воду внаслідок ганебного рішення уряду підвищити газ для населення на 50%", - пояснив О.ЛЯШКО, який є автором обох законопроектів.