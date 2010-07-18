Російські прапори намальовано на вході до Севастопольської бухти

Російський і Андріївський прапори розміром десять на чотири метри намалювали на вході до Севастопольської бухти - на опорній стінці мінноторпедного арсеналу ЧФ - проросійські активісти.

Такі ж зображення, нагадує РІА "Новости", були на цьому місці і рік тому, але тоді "адміністрація Ющенка наказала севастопольській владі замалювати російську символіку".

Місце для зображення російської символіки вибране з погляду організаторів акції вдало - прапори видно з будь-якої точки центру міста. Особливо добре - з трибуни, де командування Чорноморським флотом спостерігає за парадом на честь дня ВМФ РФ.

Як повідомив РІА “Новости” один з організаторів акції - депутат міськради Севастополя Андрій Меркулов, "ці прапори будуть зображені тут завжди".

"Ми регулярно оновлюватимемо їх і стежитимемо, щоб вони не заросли травою. Вважаю дуже символічним той момент, коли будь-який корабель входить до севастопольської бухти, то перше що він бачить - це російська символіка на опорній стінці російської військової частини. Це місто російської військово-морської слави і наша акція нагадує цей факт тим, хто намагається цей факт заперечити", - сказав співрозмовник агентства.