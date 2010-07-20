Донецький губернатор розгнівався: вимагатиме прибрати трьох начальників

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК просить правоохоронні органи вжити заходів з недопущення незаконного видобутку вугілля в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції.

За словами губернатора, днями він зустрівся з керівниками силових структур регіону і написав листи до відповідних міністерств з проханням розв`язати проблему з несанкціонованим видобутком вугілля к Донецькій області.

«Я провів нараду з прокурором, начальником СБУ і начальником міліції. Я сьогодні напишу три листи до міністерств, в яких вимагатиму прибрати начальників трьох інспекцій, які зобов`язані стежити і не допускати подібних дій, щоб їх забрали кудись до Києва або вигнали з роботи, - сказав А.БЛИЗНЮК. - Вони мені тут не потрібні, оскільки вони свої функції не виконують».

При цьому він ще раз наголосив: «Я попросив прокурора, начальника СБУ, начальника міліції в межах своєї компетенції вжити всіх заходів з недопущення незаконного видобутку вугілля на території Донецької області».

Губернатор констатував, що в регіоні триває нелегальний повномасштабний видобуток вугілля.

«Є нелегальний повномасштабний видобуток, аж до того, що відкритим способом видобувають… До 200 одиниць техніки використовують. З порушенням усіх норм і правил нелегально видобувають - у межах 800 тисяч тонн на рік на суму до 0,5 млрд. грн. без податків», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він відзначив, що так звані копанки - місця незаконного видобутку вугілля - завдають шкоди як регіону, так і державі. «Подібні незаконні споруди окрім шкоди нічого ані регіону, ані країні не дають. Однак нинішня економічна ситуація і стан законодавчої бази дають можливість несумлінним громадянам вести нелегальний великомасштабний видобуток», - заявив А.БЛИЗНЮК.