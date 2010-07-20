Янукович відрядив Медведька на перевірку листа Кравчука

Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою провести перевірку фактів, викладених у листі першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо використання правоохоронних органів у політичних процесах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави взяв це питання під особистий контроль і доручив генеральному прокурору оперативно доповісти про результати перевірки.

Як повідомляв УНІАН, Л.КРАВЧУК звернувся до В.ЯНУКОВИЧА із закликом не допустити перетворення правоохоронних органів і спеціальних служб на “інструменти політичної гри».

Л.КРАВЧУК вважає, що «дедалі рельєфніше проступає загроза втягування цих структур, які за визначенням мають стояти на сторожі права, свобод людини і національних інтересів, у підкилимні, непрозорі і у стратегічному плані шкідливі процеси”.

Так, на його думку, рішення про затримання СБУ колишнього керівника Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА, а згодом - колишнього заступника керівника "Нафтогазу" Ігоря ДІДЕНКА виглядає надмірними діями, в яких не було необхідності в інтересах розслідування відповідних справ.

Л.КРАВЧУК вважає, що «часто дії внутрішніх органів, які якраз покликані забезпечувати непорушність закону і прав людини, ідуть врозріз із цими принципами… Така лінія поведінки іде врозріз з напрямком, яким слідувала наша держава з часу проголошення незалежності: становлення і зміцнення механізмів громадянського суспільства і демократії”. Як наголосив перший Президент України, завжди, навіть у непрості роки політичних протистоянь, залишалась межа, яку не переходили ані політики, ані правоохоронці чи співробітники спеціальних служб.

Між тим нині, вважає Л.КРАВЧУК, існують серйозні підстави вважати, що цей перевірений роками консенсус порушений політиками чи службовцями, “які в угоди своїм амбіціям - якщо не з підказки зовні - притягують в українське життя чужі для нього елементи».