Путін завітає в гості до Януковича

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін відвідає з робочим візитом Автономну Республіку Крим. Глава уряду РФ перебуватиме в Україні 24 і 25 липня, повідомляє Адміністрація Президента України.

Програмою візиту запланована зустріч Путіна з українським Президентом Віктором Януковичем. Бесіда відбудеться в резиденції глави держави, проте проходити вона буде без участі преси. Крім того, Путін візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Флоту Росії, який цього року відзначається 25 липня.

Ура-інформ