За даними видання «Публічні люди» , до топ-10 депутатів-трудоголіків, які під час 6-ї сесії Верховної Ради VI скликання зареєстрували найбільшу кількість законопроектів, потрапили дві жінки - народні депутати Ольга БОДНАР (БЮТ) і Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ).

Вони зареєстрували по 220 і 156 законопроектів, відповідно, і посіли 7-е і 10-е місця.

У ході дослідження було проаналізовано роботу всіх 450 депутатів ВР. Критерієм рейтингу став основний обов`язок народних депутатів – законотворчість – кількість законопроектів, поданих суб`єктом права законодавчої ініціативи, повідомляє видання.

Перше місце за кількістю зареєстрованих законопроектів посів Сергій ПОДГОРНИЙ (БЮТ) – 848 законопроектів, друге – Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) – 808 законопроектів, третє – Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ (НУ-НС) – 548 законопроектів.

До топ-10 депутатів-трудоголіків також потрапили Віктор ШВЕЦЬ (БЮТ) – 286 законопроектів, 4 місце; Сергій КІВАЛОВ (ПР) – 255, 5 місце; Віктор СІНЧЕНКО (Блок Литвина) – 223, 6 місце; Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ) – 189, 8 місце і Віктор ПАВЛЕНКО (БЮТ) – 171, 9 місце.

Крім того, понад сто законопроектів кожен подали на розгляд наступні депутати: Микола ТРАЙДУК (БЮТ) - 142, Олександр ЄФРЕМОВ і Василь ХАРА (ПР) - 135, Олександр ТКАЧЕНКО (КПУ) – 111, Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина) – 108, Юрій МІРОШНИЧЕНКО (ПР) – 102.

Тим часом, видання також наводить список депутатів, яких не внести жодного законопроекту.

Зокрема, з фракції Партії регіонів таких депутатів 24: Віталій БОРТ, Ігор ГЛУЩЕНКО, Ігор ГУМЕНЮК, Олександр ДАРДА, Володимир ДЕМІШКАН, Микола ДЕМ‘ЯНКО, Тетяна ЗАСУХА, Володимир ЗУБИК, Юрій ІВАНЮЩЕНКО, Віталій КАЛЮЖНИЙ, Сергій КИЙ, Анатолій КОРЖЕВ, Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ, Іван МИРНИЙ, Сергій МОМОТ, Володимир НАКОНЕЧНИЙ, Андрій ОРЛОВ, Ігор ПЛОХОЙ, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Андрій СЕЛІВАРОВ, Артем СИНИЦЯ, Валерій ХАРЛІМ, Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Юрій ЧЕРТКОВ.

З фракції БЮТ - 11 депутатів: Валерій БАБЕНКО, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Володимир ДОНЧАК, Костянтин ЖЕВАГО, Євген ЗІМІН, Валентин ЗУБОВ, Петро КУЗЬМЕНКО, Іван КУРОВСЬКИЙ, Володимир ЛЕМЗА, Микола ПОТАПЧУК, Віталій ЧЕПИНОГА.

З фракції НУ-НС - 2 депутати: Давид ЖВАНІЯ, Іван ПЛЮЩ.

Отже, з 450 депутатів ВР 37 абсолютно не проявляли законодавчої ініціативи з 2007 року. Крім того, більшість з них також не внесла жодної поправки до законопроектів.