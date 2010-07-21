СБУ має до Діденка 22 запитання

СБУ має намір одержати від колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА відповіді на 22 питання, що стосуються обставин продажу газу з підземних сховищ, що належить «РосУкрЕнерго», повідомляють «Подробиці» з посиланням на газету «Экономические известия».

Також СБУ має намір з`ясувати роль екс-прем`єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що юристи, які представляють інтереси України в Стокгольмському арбітражі у справі проти РУЕ, були вимушені послабити позиції під час слухань, відзначає видання.

Зокрема, СБУ цікавить, яку роль переслідував продаж природного газу в обсягу 11,1 млрд. кубометрів за ціною 1,7 млрд. доларів «Газпрому» і його подальше придбання того ж дня, в тому самому обсягу і за такою самою ціною. Крім того, СБУ цікавить, чи усвідомлював І.ДІДЕНКО, що розмитнення газу, який є в підземних газових сховищах «Укртрансгазу» і належить «РосУкрЕнерго», суперечить чинному законодавству і порушує права власника. Також від нього зажадають пояснень, чи інформував «Нафтогаз» компанію «РосУкрЕнерго» про переуступлення її боргових зобов`язань в сумі 1,7 млрд. доларів «Газпрому» на користь «Нафтогазу» і яким чином.

Раніше, нагадують «Подробиці», у розпорядженні інтернет-видання «Українська правда» опинився пакет документів, який свідчить, що, «незважаючи на всі аргументи юристів і радників, передбачаючи і усвідомлюючи всі наслідки, Юлія ТИМОШЕНКО до останнього приховувала всі підкилимні домовленості з «Газпромом» і стала ініціатором зміни позиції української сторони в Стокгольмському арбітражі. Основний мотив юристів НАК полягав у тому, що зміна позиції української сторони неминуче призведе до поразки «Нафтогазу» в арбітражному спорі, що матиме негативні наслідки для компанії й країни в цілому як з політичної, так і економічної точки зору».

Експерти ринку сходяться в думці, що висока вірогідність того, що скандал з виконанням рішення Стокгольмського арбітражу щодо вилучення 11 млрд. кубометрів газу буде розв’язано тільки після пояснення І.ДІДЕНКОМ причин послаблення позиції «Нафтогазу» в судовому процесі та притягання до кримінальної відповідальності виконавців вказівок екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, 20 липня Апеляційний суд Києва відмовився звільнити з-під арешту І.ДІДЕНКА. Таким чином, в силі залишилося рішення Печерського районного суду столиці, прийняте 12 липня, згідно з яким І.ДІДЕНКО перебуває у слідчому ізоляторі впродовж двох місяців, поки СБУ розслідує законність торішніх січневих угод «Газпрому» і «Нафтогазу» про придбання 11 млрд. кубометрів газу, що належить компанії-трейдеру «РосУкрЕнерго».