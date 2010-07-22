Табачник піде проти Азарова?

Кабмін рекомендував Міносвіти продовжити вступну кампанію у вузи (закінчується 31 липня).

Рішення пов`язане з ажіотажем і величезними чергами з охочих подати документи, які спостерігаються зараз у вузах.

У МОН зауважують, що якщо і продовжать термін прийому документів, то не для всіх. «Всі розмови про те, що хтось не встигає подати заяву — це істерика преси і суперактивних батьків. Ближче до закінчення нинішніх термінів ми зберемося з ректорами. І у разі потреби окремим вузам буде дозволено продовжити прийом документів на 5 днів — до 5 серпня», — пояснив «Сєгодня» міністр освіти Дмитро Табачник.