Азаров викликав губернаторів на килим

Сьогодні в Кабміні під головуванням прем’єр-міністра Миколи Азарова відбудеться розширена нарада за участі керівників обласних державних адміністрацій. За словами голови уряду, під час наради увага буде зосереджена на ефективності роботи голів регіональних адміністрацій зі скорочення заборгованості із заробітної плати, а також буде оцінений стан підготовки до осінньо-зимового сезону, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій секретаріату КМУ.

Також учасники наради, аналізуватимуть стан підготовки житлового фонду і соціальної інфраструктури, стан розрахунків за надані послуги ЖКГ, підготовку громадського транспорту, готовність медичних закладів до сезонних захворювань.