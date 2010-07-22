Табачник продовжив вступну кампанію

Зважаючи на численні звернення абітурієнтів та їх батьків, Міністерство освіти і науки України прийняло рішення продовжити термін вступної кампанії на 5 днів.

Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Тобто перший етап вступної кампанії - подача абітурієнтами документів до вищих навчальних закладів - продовжено до 5 серпня 2010 року.

Цікаво, що ще вчора міністр думав, що "всі розмови про те, що хтось не встигає подати заяву — це істерика преси і суперактивних батьків". "Ближче до закінчення нинішніх термінів ми зберемося з ректорами. І у разі потреби окремим вузам буде дозволено продовжити прийом документів на 5 днів — до 5 серпня", — пояснив «Сєгодня»міністр освіти Дмитро Табачник.