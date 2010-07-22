Медведько надів рожеві окуляри?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє про сталу тенденцію до зниження рівня злочинності в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив під час засідання колегії Генпрокуратури, що проходить сьогодні у Києві.

«Аналіз стану злочинності свідчить про сталу тенденцію щодо зниження рівня переважної більшості злочинів у державі», - заявив він.

За словами генпрокурора, йдеться про зменшення кількості найнебезпечніших злочинів: навмисних вбивств, випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, грабежів та розбоїв.

«Особливо тяжких злочинів зареєстровано на 11% менше. Покращилося розкриття практично всіх зазначених діянь, за винятком грабежів», - констатував А.МЕДВЕДЬКО.

На його думку, ці дані за перше півріччя підтверджують те, що загалом органи прокуратури спільно з іншими правоохоронними органами «своєчасно і адекватно реагували на проблеми, які мають місце у цій сфері».

«Разом з тим, ми реально оцінюємо ситуацію і чітко бачимо нагальні проблеми, які потребують невідкладного втручання», - заявив О.МЕДВЕДЬКО.

Він повідомив, що у 2,5 рази зросла кількість зареєстрованих крадіжок, а рівень їх розкриття знизився. Крім того, за словами генпрокурора, за півроку на 38% більше скоєно також тяжких злочинів.

«Показовими є дані щодо динаміки окремих видів розкрадань. Так, число крадіжок з дач і садових будинків зросло майже вчетверо. Удвічі більше зареєстровано крадіжок з кишень, у пасажирів, з автомобілів, складів, баз і магазинів. На 72% більше зареєстровано крадіжок з квартир, що особливо нас турбує», - сказав генпрокурор.

Також О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що у Херсонській області скоєно на 340% більше злочинів, ніж минулого року, у Чернігівській – на 140%, у Криму – на 190%, а у Тернопільській області за півроку скоєно удвічі більше злочинів, ніж 2009 року.