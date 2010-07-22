Карасьов вибрав Балогу

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вступив до лав “Єдиного Центру” і сподівається, що його оберуть одним з керівників цієї партії на з`їзді 14 серпня.

Про це В.КАРАСЬОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Мені надійшла пропозиція не просто вступити в “Єдиний Центр”, а стати одним із керівників цієї політичної сили. Це почесно і відповідально, це цікаво і це виклик для мене. Це те, що, можливо, потрібно, щоб змінюватися, але при цьому собі не зраджувати", - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, на з`їзді 14 серпня до лав партії також вступлять інші "відомі та авторитетні особистості". Водночас, він не уточнив прізвища нових членів партії.

В.КАРАСЬОВ повідомив, що на з`їзді планується ухвалити рішення про внесення змін до статуту партії, згідно з якими планується запровадити принцип "почергового керівництва" цією політичною силою. "Кожен із членів політради, склад якої буде обрано на з`їзді, буде керувати окремий термін, а рішення будуть ухвалюватися консенсусно, не одноособово, без вождизму. Це буде так зване колективне лідерство, що дасть змогу “Єдиному Центру” стати партією європейського типу", - пояснив він.

"Таким чином, я вступаю в “Єдиний Центр” не стільки в той, який сьогодні є, а в той, який буде і який почне новий етап своєї партійної еволюції з 14 серпня", - заявив В.КАРАСЬОВ.

Водночас він не виключив, що наприкінці 2010 року після завершення місцевих виборів буде проведено ребрендинг “Єдиного Центру”.

"Нічого нема постійного. Все може змінюватися. Якщо курс на створення європейської партії нового типу принциповий, то можливі й такі рішення наприкінці 2010 року", - додав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, партія “Єдиний Центр, була створена 1 квітня 2008 року на основі Партії приватної власності, що була зареєстрована у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1999 року. Партію приватної власності до перейменування очолював Вадим ГУРЖОС.

Рішення про зміну назви партії було ухвалено на з`їзді 1 березня 2008 року. Під час другого етапу з`їзду 27 березня 2008 року головою “Єдиного Центру” було обрано Ігоря КРІЛЯ.