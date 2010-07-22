Арбітрами на місцевих виборах мають стати губернатори?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що вибори до місцевих органів влади 31 жовтня, найімовірніше, зміцнять вертикаль нової команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, проте за умови ефективної роботи губернаторів, які мають відійти від принципу жорсткого адмінресурсу і опікуватися грамотним підбором кандидатів.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«У разі, якщо адмінресусрс буде збудовано грамотно, можна прогнозувати зміцнення всієї вертикалі. Проте для цього мають бути, в першу чергу, залагоджені всі ті внутрішні конфлікти в регіонах, які загостряться ближче до 31 жовтня. Особлива роль в цьому відводиться губернаторам, які мають виконати роль арбітрів, взявши на себе контроль над організацією виборів у мажоритарних округах і розділивши конфліктні зони у списках. Поки найгостріші проблеми виникають перед прем`єром АРК Крим, губернаторами Одеської, Харківської, Херсонської областей», - вважає, зокрема, експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, саме процес підготовки до виборів стане випробуванням на міцність для губернаторів, частина з яких може залишити свої пости ще до 31 жовтня.

Політолог відзначив, що у разі загострення внутрішніх суперечностей в партії влади, відбудеться ослаблення її електоральних позицій, але губернатори, які напередодні місцевих виборів зможуть «зняти» цю проблему, можуть розраховувати і на прийнятний результат, і на позитивні перспективи розвитку кар`єри.

«Поки і в Одесі, і в Харкові, і в Херсоні ці гострі суперечності вдається нівелювати – губернатори працюють ефективно. У цьому контексті варто розуміти стратегічне значення даних регіонів для Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧА і його оточення», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.