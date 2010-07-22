Табачник обвів Азарова круг пальця?

Лист Міністерства освіти та науки України щодо продовження термінів вступної кампанії на 5 днів не має юридичної сили.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві громадянської мережі “Опора”.

“Замість Наказу в МОН підготував Лист, який не має жодної юридичної сили. 22 липня на офіційному сайті МОН з’явилася інформація про те, що прийом документів триватиме до 5 серпня. Втім, замість Наказу, який має вищу юридичну силу, дана інформація була підкріплена листом до органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні ВНЗ, МОН АР Крим, управлінь освіти і науки Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників ВНЗ”, - заявляє “Опора”.

У мережі підкреслюють, що жодних юридичних наслідків лист не має, адже, умови прийому та накази МОН щодо їх змісту чітко визначають строки вступної кампанії. Умови прийому та всі зміни до них затверджені Міністерством юстиції України. Лист – документ, який має рекомендаційний характер.

“Тож, Громадянська мережа ОПОРА закликає міністра Дмитра ТАБАЧНИКА не вводити в оману абітурієнтів і або підготувати Наказ, який затвердить обов’язковість виконання запропонованих змін, або повідомити публічно, що продовжуватимуть терміни прийому документів ректори на власний розсуд”, - зазначається у роз’ясненні.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на засіданні Кабміну АЗАРОВ гостро розкритикувавроботу Міністерства освіти з приводу неналежної організації вступної кампанії і зобов`язав продовжити прийом документів у вузи. І навіть після цієї вказівки міністр заявив газеті "Сегодня":"Всі розмови про те, що хтось не встигає подати заяву — це істерика преси і суперактивних батьків. Ближче до закінчення нинішніх термінів ми зберемося з ректорами. І у разі потреби окремим вузам буде дозволено продовжити прийом документів на 5 днів — до 5 серпня". Але вже сьогодні на сайті Міносвіти з`явилося повідомлення, що терміни вступної кампанії продовжені на 5 днів.