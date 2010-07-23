Таїланд купить 121 український бронетранспортер

Армія Таїланду має намір витратити невитрачені кошти своєї частини військового бюджету на придбання 121 українського бронетранспортера, пише газета Bangkok Post.

За даними постійного секретаря Міністерства оборони Таїланду, військове відомство вже схвалило плани армії. Сума можливої угоди становитиме 4,6 мільярда батів (142,5 мільйона доларів).

2007 року Таїланд уже придбав у України 96 бронетранспортерів БТР-3Е1 на чотири мільярди батів, проте поки що не одержав замовлені машини. Цей контракт знаходиться на стадії виконання. За даними Міністерства оборони України, затримка постачання БТР пов`язана з тим, що Німеччина відмовилася постачати комплектувальні військового призначення. З цієї причини складання БТРів для Таїланду не завершене. Міністерство оборони Таїланду пояснює зацікавленість в українських БТР їх прийнятною ціною.

Які саме бронетранспортери має намір придбати Таїланд в рамках нового контракту, не уточнюється, зауважує Лента.ру. Нині в Україні виробляють нові БТР-4. Зокрема, постачання цих машин Іраку почнеться в жовтні 2010 року. Передача бронемашин здійснюватиметься в рамках контракту, укладеного з урядом Іраку в серпні 2009 року. Загалом Ірак має одержати 420 БТР-4 на 500 мільйонів доларів.