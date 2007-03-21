Сало хоче зупинити Луценка, ”бо може вийти другий фюрер”

Колишній начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області Олег САЛО звинувачує лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА у політичному переслідуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на прес-конференції.

За словами О.САЛА, ще 19 лютого Печерський райсуд м. Києва закрив порушену проти нього Львівською обласною прокуратурою у травні 2005 року кримінальну справу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому він більше місяця не повідомляв про це і зробив це одночасно з обшуком квартири Ю.ЛУЦЕНКА та відкриття проти нього Генпрокуратурою кримінальної справи, О.САЛО сказав, що чекав апеляційного оскарження судового рішення, однак, за його словами, воно так і не надійшло.

О.САЛО переконаний, що ця кримінальна справа була політичним замовленням проти нього і була «ініційована та сфабрикована» керівником Львівської ОДА Петром ОЛІЙНИКОМ та колишнім міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ.

О.САЛО також розповів, що погрози «позбавити його життя, цькування та приниження людської гідності в засобах масової інформації, рідних, близьких, товаришів по службі» змусили його звернутись з відкритим листом до Президента Віктора ЮЩЕНКА про захист від свавілля чиновників.

Крім того, О.САЛО заявив, що зараз його основними завданнями є повернутися на роботу в органи внутрішніх справ, і висловив переконання, що це йому вдасться.

На питання журналістів, на якій посаді він себе бачить, О.САЛО відповів, що, «якщо буде треба, я за рішенням суду можу поновитися на попередній посаді (начальника управління МВС України у Львівській області - УНІАН)».

Другим своїм найважливішим завданням О.САЛО назвав: «Зупинити самого Ю.ЛУЦЕНКА».

При цьому він наголосив, що хоче, аби Ю.ЛУЦЕНКО поніс відповідальність за свої попередні дії. О.САЛО, зокрема, звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА у розвалі міліції, зазначивши, що МВС за часів Ю.ЛУЦЕНКА перетворилось на «помаранчеве НКВС».

«Цей чоловік є загрозою для України, - заявив О.САЛО. За його словами, якщо Ю.ЛУЦЕНКА не зупинити, то з нього може вийти «другий фюрер».

У зв’язку з цим О.САЛО повідомив, що звернувся до прокуратури із заявою щодо дії Ю.ЛУЦЕНКА, і чекає виклику для дачі свідчень.

Як повідомляв УНІАН, проти екс-начальника УМВС у Львівській області, депутата облради О.САЛА Генеральною прокуратурою України було порушено дві кримінальні справи: за ст.157, п. 2 (перешкоджання здійсненню виборчого права) і 364, п. 3 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 18 квітня 2005 року він був оголошений у розшук.