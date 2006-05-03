Черновецький обманув журналістів

Більше двох десятків журналістів і телеоператорів більше години чекали київського міського голову Леоніда Черновецького на Трухановому острові. Згідно заявлених анонсів , мер мав об 11 годині прибути на перехрестя вул. Труханівської та технологічної дороги, щоб ознайомитися з ходом будівництва Подільсько-Воскресеньского мостового переходу. Чекання виявилося марним... На 15.00 заявлене відвідання Леонідом Черновецьким шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни та міської психоневрологічної лікарні №1 (Пуща-Водиця). Журналісти не втрачають надії поспілкуватися зі столичним мером у Всесвітній день свободи преси.