Патріарх Кирил прилетів до Януковича з ночівлею

Патріарх Московський і всія Русі КИРИЛ прибув до Криму для зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Літак предстоятеля Російської православної церкви приземлився в аеропорту "Бельбек" поблизу Севастополя, де патріарха зустрічали посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ, митрополит Сімферопольський і Кримської ЛАЗАР, прем`єр-міністр Криму Василь ДЖАРТИ, керівник Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ і генеральний консул РФ у Сімферополі Володимир АНДРЕЄВ, повідомило УНІАН джерело.

Голова Синодального інформаційного відділу Російської православної церкви Володимир ЛЕГОЙДА раніше повідомляв, що у патріарха КИРИЛА і Президента В.ЯНУКОВИЧА «добрі і дружні взаємини».

За його словами, предстоятель РПЦ і Президент України на зустрічі можуть обговорити церковно-суспільні і церковно-державні питання.

За даними джерела УНІАН в міліції, патріарх залишить Крим вранці 24 липня.

Як повідомляв УНІАН, предстоятель Російської православної церкви КИРИЛ перебуває з візитом в Україні. В рамках візиту він відвідав Одесу, заплановано також відвідини Дніпропетровська і Києва.