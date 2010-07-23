У Москві п'яні феесбешники постріляли в ресторані
У результаті – троє поранених
У ніч на 23 липня в одному з московських ресторанів двоє співробітників ФСБ, добряче випивши, влаштували бійку з персоналом закладу, повідомляють російські ЗМІ .
Під час бійки один з відвідувачів відкрив стрілянину з травматичного пістолета.
У результаті було поранено господаря ресторану й ще двох співробітників.
Коли на місце події приїхала міліція, бешкетники розбили іномарку власника закладу. Побачивши співробітників правоохоронних органів, чоловіки зачинилися у своєму автомобілі.
"Міліцейські машини перекрили їм виїзди з усіх боків, — розповіло джерело в правоохоронних органах. — А ті, що забарикадувалися, показали через скло посвідчення співробітників ФСБ.
Наскільки вони дійсні, належить установити".
Раніше, у червні в Московській області прапорщик ФСБ вистрілив у голову 17-річному Юрієві Костікову за те, що той галасував уночі й не давав йому відпочивати. Хлопець вижив.