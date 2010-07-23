У Москві п'яні феесбешники постріляли в ресторані

У ніч на 23 липня в одному з московських ресторанів двоє співробітників ФСБ, добряче випивши, влаштували бійку з персоналом закладу, повідомляють російські ЗМІ .

Під час бійки один з відвідувачів відкрив стрілянину з травматичного пістолета.

У результаті було поранено господаря ресторану й ще двох співробітників.

Коли на місце події приїхала міліція, бешкетники розбили іномарку власника закладу. Побачивши співробітників правоохоронних органів, чоловіки зачинилися у своєму автомобілі.

"Міліцейські машини перекрили їм виїзди з усіх боків, — розповіло джерело в правоохоронних органах. — А ті, що забарикадувалися, показали через скло посвідчення співробітників ФСБ.

Наскільки вони дійсні, належить установити".

Раніше, у червні в Московській області прапорщик ФСБ вистрілив у голову 17-річному Юрієві Костікову за те, що той галасував уночі й не давав йому відпочивати. Хлопець вижив.