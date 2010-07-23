УНП буде пікетувати візит патріарха Кирила попри заборону суду

Обласна організація Української народної партії планує пікетувати візит патріарха Московського КИРИЛА до Дніпропетровська 24 липня.

Про це УНІАН повідомив голова облорганізації УНП Анатолій СОКОРИНСЬКИЙ.

За його словами, пікети буде проведено у районі аеропорту Дніпропетровська та перед входом у парк імені Шевченка, де заплановано один із заходів за участю патріарха КИРИЛА.

А.СОКОРИНСЬКИЙ зауважив, що акції буде проведено, незважаючи на сьогоднішнє рішення Дніпропетровського окружного апеляційного суду про заборону УНП проводити пікети під час візиту патріарха КИРИЛА в місто 24-25 липня.

„Наша партія як одна з державотворчих партій має право висловити свою думку щодо приїзду патріарха КИРИЛА до Дніпропетровська. Ми не збираємося перекривати вулиці, а маємо намір провести мирний пікет”, - пояснив А.СОКОРИНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що подав скаргу на рішення Дніпропетровського окружного апеляційного суду у Дніпропетровський обласний апеляційний суд.

А.СОКОРИНСЬКИЙ наголосив, що вважає візит патріарха КИРИЛА до України політичним і втручанням в діяльність Української православної церкви.