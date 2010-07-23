На Тернопільщині у ДТП загинув голова райради

У ДТП загинув голова Підволочиської райради Тернопільської області 58-річний Богдан Стадницький.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, аварія трапилась вчора близько 23.00 у селі Кам’янки Підволочиського району.

За даними ДАІ, Б.Стадницький, керуючи автомобілем «Дачіа Логан», з незрозумілих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у фуру. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Обставини ДТП з’ясовує слідство.

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА та весь депутатський корпус облради висловили співчуття родині загиблиого.

Довдіка УНІАН. Б.Стадницького чотири рази обирали депутатом районної ради, з вересня 1994 року він був керівником Підволочиської РДА.