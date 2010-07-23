Чи арештовані активи ІСД?

Прес-служба корпорації «Індустріальний союз Донбасу» відмовилася в телефонному режимі підтвердити чи спростувати обнародувану раніше в ЗМІ інформацію про арешт активів корпорації у зв`язку із заборгованістю її підприємств групі «Метінвест».

Будь-який коментар з цього приводу відмовилися дати УНІАН і в «Метінвесті». За інформацією представника Міністерства юстиції, офіційну інформацію про те, чи було справді накладено виконавчою службою арешт на активи «ІСД», в міністерстві можна буде одержати у понеділок.

Як раніше повідомили ряд ЗМІ з посиланням на джерело в Мінюсті, Департамент виконавчої служби Мінюсту наклав арешт на майно Дніпровського металургійного комбінат імені Дзержинського, Алчевського металургійного комбінату і Краматорського металургійного заводу імені Куйбишева.

За інформацією джерела, арешт було накладено у зв`язку з виконанням рішень судів про стягнення на користь "Метінвест Холдингу" із вказаних підприємств боргів за сировину, які в сумі становлять близько 1,7 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заснована в 1995 році і є інтегрованою холдинговою компанією, яка володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

До складу корпорації входять Алчевський металургійний комбінат, Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського, меткомбінат Dunaferr (Угорщина) і ISD – Huta Czestochowa (Польща).

Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи «Метінвест» є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою «Метінвест» на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – управляюча компанія Групи «Метінвест».